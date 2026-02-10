Gobierno mantendrá partida confidencial equivalente al 2 % del Presupuesto que rondará los L. 9 mil millones

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía confirmó este martes que se mantendrá la partida confidencial porque está presupuesto en el Presupuesto General del 2026.

La alta funcionaria señaló que la partida confidencial equivale a un 2 % del Presupuesto General en base a la ley orgánica vigente.

Mejía detalló que el artículo 449 de la Ley Orgánica del Presupuesto General es un tema de contingencia y que era de 17 mil millones de lempiras.

Añadió que si se reducirá el Presupuesto General del 2026 de 469 a 415 mil millones de lempiras producto de la desaparición de algunas instituciones estatales como la disminución de empleados públicos.

“Si el presupuesto oscila entre 415 y 420 mil millones de lempiras, más o menos andará alrededor de nueve mil millones de lempiras”, dijo a periodistas.

La designada presidencial sostuvo que no se puede eliminar la partida confidencial porque debe derogarse la Ley Orgánica del Presupuesto General o hacerle una reforma.

No obstante, afirmó que se respetará el Presupuesto General en no tener una cifra ostentosa en la partida confidencial que no sea más del 2 %. AG