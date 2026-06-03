Gobierno logra un nuevo acuerdo con transportistas y productores de cemento

Tegucigalpa – El Gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), logró un nuevo acuerdo con representantes del sector transporte y de la industria nacional del cemento.

Durante la reunión, las partes avanzaron en la implementación de acuerdos orientados a fortalecer la relación entre la industria cementera y el sector transporte, promoviendo condiciones que contribuyan a la continuidad de las operaciones, la generación de empleo y el dinamismo de la economía nacional.

Las autoridades destacaron que el diálogo entre el Gobierno y los sectores productivos permite construir soluciones conjuntas que benefician a trabajadores, empresas y consumidores, fortaleciendo además la confianza y la competitividad del país.

La Secretaría de Desarrollo Económico reiteró su compromiso de seguir impulsando espacios de entendimiento entre los distintos actores económicos, convencida de que la cooperación y los acuerdos son fundamentales para promover el crecimiento económico y el bienestar de las familias hondureñas.

Los representantes de los sectores participantes coincidieron en la importancia de mantener el diálogo y continuar trabajando de manera coordinada para generar más oportunidades de desarrollo y fortalecer una de las cadenas productivas con mayor impacto en la economía nacional. (RO)