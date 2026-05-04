Gobierno logra superar retos de transición, pero no las expectativas de la población en los primeros 100 días: general Barahona

Tegucigalpa – El miembro de la plataforma Defensores de Honduras, Isaías Barahona, comentó este lunes que la administración de Nasry Asfura logró superar la transición gubernamental, pero no lograr satisfacer las expectativas de la población hondureña.

Analizó que el gobierno todavía hace esfuerzos en asumir el control total de la situación del país.

“Ahora vemos que se está alineando todos los factores y esperamos ver en los próximos días un control efectivo para que la agenda se convierta en hechos reales y los objetivos fijados para el presente año se logren cumplir”, dijo a periodista.

Indicó que la intención del gobierno es clara, y debe demostrar su capacidad en materializar su agenda tras superar los retos de la transición.

El general de la Fuerzas Armadas en condición de retiro señaló que el gobierno logró superar la etapa gris de todo gobierno que es la transición y lograr detectar el estado de las finanzas.

No obstante, admitió que la administración de Asfura tiene un enorme reto que es cumplir las expectativas de los hondureños en materia de seguridad.

“Pero todavía no supera el 70 % expectativas de la población, en algunos casos es menos, el gobierno sabe que debe impulsar una mayor eficiencia en el tema de seguridad, necesitamos que deje de crecer la criminalidad”, expresó.

Añadió que debe trabajar en el tema de salud y mejorar la disponibilidad de medicamentos en los centros asistenciales.

Apuntó que el gobierno busca resolver los problemas, aunque remarcó que no hay mucha acción en educación, y que hay trabajo que hacer.