Gobierno logra que se abran dos mil plazas de trabajo más para hondureños en España

Tegucigalpa – Luego de gestiones ante las autoridades españolas, la embajada de Honduras en España, logró que se abran dos mil plazas de trabajo adicionales para hondureños en la Madre Patria.

Cabe destacar que este incremento de dos mil plazas nuevas es un reconocimiento al Gobierno de Honduras por el nivel de excelencia de este proyecto de trabajadores temporales, dentro del marco del convenio bilateral entre Honduras y España sobre migración circular.

En ese sentido, cada vez más las empresas españolas prefieren a los trabajadores hondureños por su excelente desempeño y actitud.

Para los empresarios españoles, los trabajadores hondureños son muy responsables y obedientes, en el sentido de que entienden que este es un proyecto de migración circular, que les permite trabajar en la Madre Patria de cuatro a seis meses.

Como se apuntó, esta iniciativa contempla la apertura de dos mil nuevas plazas laborales, que se sumarán a las más de mil 100 personas que actualmente se desempeñan en labores agrícolas en la provincia de Huelva, España, mediante el programa de Migración Circular bajo el programa GECCO.

Asimismo, el programa busca ofrecer oportunidades que trasciendan el empleo temporal, incorporando procesos de capacitación y certificación de competencias que faciliten el acceso de los participantes al mercado laboral español.

Es importante destacar que las autoridades han informado que los próximos procesos de selección serán divulgados exclusivamente a través de los canales oficiales de la Cancillería de Honduras, la la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Cancillería.

Para lograr ese objetivo, el embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, y el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Rodríguez, solicitaron formalmente a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y al director general de Migraciones, Santiago Yerga, la ampliación del programa. JS