Gobierno lleva esperando ocho meses una respuesta de la ONU sobre segundo borrador de la CICIH

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras lleva ocho meses de esperar la respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de presentar un segundo borrador del convenio de instalación del mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH.

Así lo manifestó este lunes el vicecanciller Gerardo Torres, quien mencionó que el gobierno presentó un segundo borrador en septiembre de 2024 que incorpora las observaciones de la ONU.

“Han pasado ocho meses y no ha habido respuesta de que si se va a firmar eso o si hay alguna cosa que cambiarle para que se pueda firmar”, declaró el funcionario.

Se refirió a la crítica que hizo el exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, que responsabilizó al gobierno hondureño por la no llegada de la CICIH.

Torres comentó que la publicación de Jiménez Mayor sólo genera un tema que no tiene respaldo o asidero legal.

Aseveró que no ha habido ninguna resolución de la ONU que establece que la CICIH ya no venga, no hay declaración del gobierno que no buscará la instalación del mecanismo internacional, o que el Congreso Nacional no ratifique el convenio.

“Lo que hay es un grupo de gente que se puso de acuerdo para empezar hablar del tema que ya no viene la CICIH y lo lograron colocar en algunos medios de los medios de comunicación”, subrayó.

Recordó que la secretaria general de Naciones Unidas tiene un mandato de diciembre de 2023 en el que los estados en asamblea general ordenaron firmar el convenio y no se ha hecho.

“Si se está esperando que el Congreso Nacional cambie todas las leyes eso no se dará porque la oposición no deja que se pase nada”, excusó el vicecanciller.

Torres comentó que el gobierno propuso que se firme el convenio, se ratifica para meter presión a este Congreso Nacional y los siguientes para generar los cambios de leyes que necesitan para una operación fuerte.

“Si Naciones Unidas dice que no que lo diga, pero que no quede en este especie de vacío que parece que nosotros somos los responsables”, exigió.

Ironizó que para firmar el convenio de la CICIH hay tiempo, pero no para abrir una oficina en el bulevar Morazán de la ciudad de Tegucigalpa. AG