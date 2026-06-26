Gobierno lanza programa de becas para beneficiar a más de ocho mil jóvenes hondureños

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño, mediante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lanzó este viernes, en el Salón Morazán de Casa Presidencial, un programa de becas que beneficiará a más de ocho mil jóvenes hondureños con una inversión de 224 millones de lempiras.

– Con una inversión de 224 millones de lempiras, el programa otorga beneficios económicos mensuales para estudiantes de grado y posgrado. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de junio en el sitio Web sedesol.gob.hn/becas.

Este apoyo consiste en un estipendio mensual de cuatro mil lempiras y aplica para estudios de grado y posgrado; la inscripción está abierta en el sitio Web https://sedesol.gob.hn/becas hasta el 30 de junio.

La primera dama Lissette del Cid de Asfura acompañó el lanzamiento y reiteró el compromiso del Gobierno con la educación como pilar de transformación social.

En su intervención destacó que invertir en la formación de los jóvenes “significa sembrar oportunidades que beneficiarán no solo a las familias, sino a toda Honduras”.

Del Cid de Asfura subrayó que “Honduras es un país de juventud. Este país es para ustedes y de ustedes. Tienen todo un pueblo y un Gobierno detrás de ustedes”.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez, detalló que la iniciativa beneficia a alumnos del nivel superior y busca incluir a estudiantes de universidades públicas y privadas.

“Estamos muy contentos; el presidente y la primera dama han tenido ese compromiso… tenemos la oportunidad de poder beneficiar a más de ocho mil estudiantes”, afirmó Juárez, quien añadió que la plataforma de inscripción guía paso a paso el proceso para aplicar a una beca.

Por su parte, la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, destacó el programa y lo vinculó con otras entregas de becas del Gobierno del presidente Asfura.

“Hemos cumplido con las becas de básica y media y ahora estamos dando cumplimiento con las becas universitarias… no importa si son universidades privadas y públicas, no importa el color político; vengan, que el Gobierno del presidente Asfura está presente en el sistema educativo nacional”, manifestó la funcionaria.

Requisitos y documentación requerida

Entre los requisitos para obtener una beca, figuran: tener entre 17 y 40 años, índice académico mínimo de 80 %, no ser empleado público, estar matriculado en una carrera universitaria y no recibir otra beca gubernamental.

Asimismo, la documentación requerida incluye copia del Documento Nacional de Identidad, constancia de matrícula, historial académico, copia del título o certificado del último nivel cursado, recibo de un servicio público y constancia de cuenta de ahorros.

Además, documentos adicionales, según caso, (certificado de nacimiento del hijo para madres solteras, carnet de discapacidad emitido por la Secretaría, etc.).

Tras la inscripción, se realizará una revisión técnica y un proceso de selección transparente.

Según se explicó, los seleccionados serán contactados para presentar la documentación en físico y firmar el contrato de beca.

Impacto personal en beneficiarios

Loa beneficiarios que asistieron al lanzamiento del programa de becas destacaron el impacto personal del programa.

Miriam Molina, estudiante de la Universidad Politécnica de la Innovación, dijo sentirse “muy emocionada… esto me permite continuar con mis sueños. Dios me ha permitido estar estudiando dos carreras… el sostén económico no ha sido suficiente y me permite apoyar a mis papás”.

Molina, beneficiaria por primera vez, alentó a otros a postularse: “Que apliquen, que lo aprovechen, que luchen por sus sueños… realmente vale la pena poder aplicar y poder soñar en grande”.

Inclusión y expansión del programa

La titular de la Sededol, Fátima Juárez, precisó que el programa será escalonado y anunció próximas acciones para incluir a jóvenes en el extranjero y a personas con discapacidad.

“Pronto haremos el lanzamiento de nuestra plataforma para apoyar también a jóvenes en el extranjero… estamos pensando en el proyecto para discapacidad, donde queremos hacer esa plataforma específicamente para jóvenes que tengan algún tipo de discapacidad”, afirmó. JS