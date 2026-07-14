Gobierno lanza convocatoria para los Desfiles Patrios 2026

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración de los 205 años de Independencia Patria, el Gobierno del presidente Nasry Asfura, a través del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) lanzó este martes, en Casa Presidencial, la convocatoria para los Desfiles Patrios 2026 bajo el lema “Honduras Nos Une”, con lo que busca fortalecer los valores cívicos, la identidad nacional y la participación ciudadana durante las fiestas patrias de este año.

En ese sentido, el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) integrado por la Secretaría de Educación, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, abrió oficialmente la convocatoria para que los centros educativos del país participen en los Desfiles Patrios del próximo 15 de Septiembre.

«La Secretaría de Educación, junto con las instituciones que forman parte del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP), anuncia que queda oficialmente abierta la convocatoria para que los centros educativos del país participen en los Desfiles Patrios 2026, con los que celebraremos 205 años de independencia de nuestra patria”, explicó la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta.

“Este será un proceso transparente y objetivo, basado en el acuerdo ministerial 0754-SE-2019, garantizando igualdad de oportunidades para todas las instituciones educativas que cumplan con los requisitos establecidos», refirió la funcionaria.

Convocatoria a inscripciones

Por otra parte, la Secretaría de Educación habilitará un proceso de inscripción en línea, abierto, transparente y en igualdad de condiciones para todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.

La participación será voluntaria, y únicamente los primeros 60 centros educativos que completen su inscripción y acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa vigente serán seleccionados para participar en los desfiles que culminarán en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”.

Como parte del proceso, se pondrá a disposición de los centros educativos un código QR o enlace digital para remitir la documentación requerida y verificar el cumplimiento de los lineamientos contemplados en el reglamento general para la organización y desarrollo de los desfiles patrios.

La organización estará a cargo de la Secretaría de Educación y del COCIP de cada departamento, en coordinación con las direcciones departamentales, distritales y municipales de Educación.

Asimismo, las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional garantizarán la seguridad, el orden y el desarrollo adecuado de las actividades cívicas en el Estadio Nacional, escenario que, como cada año, será el punto de encuentro para rendir homenaje a la patria y a los héroes de la independencia.

Con el lema “Educando construimos el país que necesitamos”, el Gobierno del presidente Nasry Asfura y la Secretaría de Educación reafirmaron su compromiso de promover el civismo, el respeto a los símbolos nacionales y la unidad de los hondureños, haciendo de la celebración del 205 aniversario de Independencia una fiesta que fortalezca el orgullo y la identidad nacional.

Puntos a tomar en cuenta:

– Organización: A cargo de la Secretaría de Educación y el COCIP, con apoyo de las direcciones educativas del país.



– Participación voluntaria: Cada centro educativo decidirá libremente si participa.



– Inscripción digital: El registro será en línea, transparente y abierto para todos los centros educativos.



– 60 cupos disponibles: Participarán los primeros 60 centros educativos que completen su inscripción y cumplan los requisitos.



-Envío de documentos: La documentación se remitirá mediante un código QR o enlace digital para su validación.

El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) es la institución de Honduras liderada por la Secretaría de Educación, encargada de planificar, coordinar y ejecutar los actos cívicos y celebraciones patrias a nivel nacional.

Está conformado por representantes de diversas secretarías de Estado y el sector privado. Para las actividades cívicas y festividades patrias, el COCIP organiza y articula diversas comisiones enfocadas en fortalecer la identidad nacional, el respeto a los símbolos patrios y el fervor cívico en los centros educativos y la comunidad en general.

Además, se enfoca en el desarrollo de programas a mediano plazo y la promoción de valores cívicos en la niñez y juventud. JS