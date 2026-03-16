Gobierno lanza campaña de prevención “Cuida de los que en tí confían” previo a la Semana Santa

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño lanzó este lunes la campaña nacional de prevención “Cuida de los que en ti confían”, como parte del operativo de seguridad para la Semana Santa 2026, que contempla el despliegue de 35 mil 623 personas en mil 968 puntos de control a nivel nacional.

– Más de 35 mil personas participarán en los operativos de seguridad distribuidos en mil 968 puntos de control a nivel nacional.

Las autoridades estiman que entre 2 y 2.5 millones de personas se movilizarán hacia diferentes destinos turísticos del país durante el feriado de la Semana Mayor, lo que activará un amplio dispositivo de prevención, seguridad y asistencia a través de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

Reinaldo Sánchez, de Copeco.

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Reinaldo Sánchez, destacó que más de 20 instituciones del Estado participan en la campaña de prevención que cuenta con el apoyo de iglesias, alcaldías y organismos de socorro, sociedad civil, entre otros.

«Hoy se ha hecho un adelanto de la campaña publicitaria y de cómo avanzan los dispositivos de seguridad. Son alrededor de dos mil puntos de control en todo el país y tenemos la fe puesta en Dios de que este será un verano seguro», confió Sánchez.

Asimismo, exhortó a la población a mantener el orden, respetar las normas de tránsito y conducir con prudencia, al tiempo que agradeció el respaldo de la Cruz Roja, Cruz Verde, alcaldes y voluntarios que se suman al operativo nacional.

Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad.

Por su parte, el ministro de Seguridad, comisionado en condición de retiro, Gerzon Onán Velásquez, señaló que el Gobierno trabaja para garantizar una Semana Santa segura. «Hay mejores carreteras y oportunidades para visitar los destinos del país, pero pedimos responsabilidad al volante. Estamos comprometidos con este esfuerzo porque no queremos incidentes en Semana Santa», puntualizó.

Conapremm, bajo la coordinación de la Copeco, trabajará para cumplir con la principal instrucción del presidente Asfura, reducir a cero las incidencias y fallecimientos durante la Semana Santa, especialmente en accidentes de tránsito y ahogamientos en playas, ríos y balnearios, reforzando el llamado a la responsabilidad ciudadana bajo el lema “Cuida de los que en ti confían”. JS