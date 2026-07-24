Gobierno justifica alza a combustibles por conflictos internacionales

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras justificó los fuertes incrementos en los precios de los combustibles a partir del lunes 27 de julio, al señalar que las variaciones responden a conflictos internacionales que conllevan cambios en el mercado mundial.

La Secretaría de Energía (SEN) explicó, en un comunicado, que la nueva estructura refleja el impacto generado por factores externos, por encima de todo la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

Situación que, según la SEN ha aumentado la incertidumbre sobre la seguridad del transporte marítimo de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

A estos factores se suma la prohibición de exportaciones de diésel aplicada por Rusia desde el pasado 8 de julio, medida que, según las autoridades, influyó directamente en el precio de la gasolina en Honduras.

“Los recientes cambios registrados en el mercado internacional del petróleo derivan principalmente del incremento de las tensiones geopolíticas y de la incertidumbre en las principales rutas de transporte de hidrocarburos”, señaló la institución.

Ante estas variaciones, el Gobierno aseguró que mantiene vigente el subsidio temporal a la gasolina regular y al diésel con el objetivo de reducir el impacto de los precios internacionales en la economía nacional.

La Secretaría afirmó que dará seguimiento al comportamiento del mercado internacional y que las modificaciones que pueden afectar al país serán comunicadas apropiadamente. AD