Gobierno juramenta delegación hondureña que competirá en 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura encabezó este miércoles en Casa Presidencial la juramentación de la delegación de 170 atletas hondureños que representará al país en la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ceremonia en la que además entregó el pabellón nacional a los abanderados Natalie Gabriela Espinal Sánchez y Jason Castro, en representación de Derek David Midence Aguilar.

– El presidente Asfura entregó el pabellón nacional a los abanderados, en un acto en el que llamó a los atletas a representar al país con honor y compromiso.

Durante el acto celebrado en el Salón Morazán de Casa Presidencial, Asfura resaltó el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio de los atletas, a quienes exhortó a competir con honor, dignidad y amor por Honduras.

Además, subrayó que portar la bandera nacional “representa todo el amor hacia Honduras” y afirmó que la delegación lleva consigo las esperanzas de todo el pueblo hondureño.

El mandatario también destacó el respaldo al deporte nacional y aseguró que su Gobierno seguirá impulsando inversiones para fortalecer a las federaciones y a las instituciones deportivas.

“Llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una casualidad, es un esfuerzo, es un trabajo y una dedicación de muchos años”, expresó.

La competencia regional se realizará del 24 de julio al 8 de agosto y reunirá a más de cuatro mil atletas de 37 países en más de 25 disciplinas, distribuidas en cinco sedes dominicanas, entre ellas el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Clúster Metropolitano.

En el acto de juramentación también participaron Luis Castro, secretario privado de la Presidencia; Gerardo Fajardo, comisionado nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor); Ubaldo Zavala, presidente del Comité Olímpica Hondureño y miembros de la jefatura de misión, entrenadores y atletas de la delegación nacional.

Así como también, Armando Valdez, subcomisionado de Condepor y representantes de las instituciones vinculadas al deporte hondureño.

Atletas abanderados

Por otro lado, el Comité Olímpico Hondureño oficializó a Natalie Gabriela Espinal Sánchez y a Derek David Midence Aguilar como abanderados de la delegación que representará a Honduras en estos juegos.

Espinal llega al cargo tras coronarse campeona de tenis en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, mientras que Midence, medallista de oro en taekwondo en la misma edición, será el abanderado masculino, representado en la juramentación por Jason Castro debido a compromisos de entrenamiento en el extranjero.

Honduras llega a Santo Domingo con un legado de 63 medallas en la historia de los Juegos (3 oros, 13 platas y 47 bronces) y la intención de consolidar su crecimiento en disciplinas como taekwondo, levantamiento de pesas, remo, judo y lucha, fruto del trabajo de atletas, entrenadores y federaciones.

La delegación busca aprovechar la cita regional dentro del ciclo olímpico para sumar experiencia y logros que impulsen el deporte nacional. JS