Gobierno juramenta a tres nuevos embajadores en el exterior

Tegucigalpa– La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramento a tres nuevos embajadores de Honduras en el exterior.

La designación de estos nuevos embajadores es con el propósito de fortalecer aún más las relaciones bilaterales con las naciones del mundo.

En ese sentido, la canciller Agüero juramentó al señor Cesar Pinto Valle como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Honduras en la República de El Salvador, quien trabajará en el fortalecimiento de las relaciones con el hermano país, la atracción de la inversión entre otros aspectos.

Asimismo, con el propósito de retomar las relaciones bilaterales entre la República de Honduras y la de Perú se designó a la señora Vania García Morales, como nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del país ante esa nación.

Los actos protocolarios culminaron con el nombramiento de la señora Eleonora Ortez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Honduras ante los Estados Unidos Mexicanos. IR