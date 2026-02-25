Gobierno intervendrá el Puerto de Henecán ante riesgo de colapso

Tegucigalpa- El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, José Augusto Argueta, anunció que el nuevo Decreto Ejecutivo que se aprueba mediante PCM en Consejo de Ministros incluirá la incorporación y rehabilitación prioritaria del Puerto de Henecán, infraestructura estratégica para el desarrollo de la zona sur del país.

“El Puerto de Henecán es un nervio sensitivo del desarrollo de nuestro país en la zona sur y está a punto de colapsar. Hay que intervenirlo de inmediato y a eso iremos una vez que se termine el PCM en el que pretendemos eficientar el dinero del pueblo hondureño”, expresó Argueta.

El funcionario explicó que la decisión se discutió en el marco del primer Consejo de Ministros encabezado por el presidente Nasry Asfura, junto a su gabinete de ministros y viceministros, donde se abordaron medidas orientadas a optimizar recursos y fortalecer sectores estratégicos.

El Puerto de Henecán, ubicado en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, enfrenta serias dificultades ante el incremento en la demanda de mercancías de importación y exportación. Entre los principales problemas figura la saturación de contenedores, que ya supera la capacidad instalada de la terminal.

Meses atrás, la Empresa Nacional Portuaria (ENP) reconoció la congestión operativa que afecta el puerto, situación que ha limitado las operaciones y generando retrasos en el despacho de mercancías.

Con la aprobación del PCM, el Gobierno busca impulsar una intervención urgente que permita modernizar y rehabilitar la terminal portuaria, considerada clave para dinamizar el comercio exterior y la economía del sur del país, anotó el funcionario.LB