Gobierno instala primera mesa del trabajo del Pacto Migratorio para el FEMI 2026

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras instaló la primera mesa del trabajo del Pacto Migratorio para el Segundo Foro de Examen de Migración Internacional (FEMI 2026).

La reunión se desarrolló en la Cancillería con la participación de 13 instituciones del Estado, donde se abordaron temas migratorios, en el marco de los compromisos asumidos por Honduras al suscribir el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) en 2018.

Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participó la jefa de la Oficina de Atención para el Migrante Retornado (OFAMIR), Estela Ávila, quien enfatizó que Honduras ha participado activamente en los mecanismos de seguimiento del PMM y se prepara para el FEMI 2026, que se celebrará en mayo de 2026 en Nueva York, como el principal espacio global para evaluar avances, compartir buenas prácticas e identificar desafíos.

Finalmente, destacó que el Pacto Mundial es una hoja de ruta para proteger a los migrantes hondureños, facilitar la migración ordenada y abordar las causas estructurales de la migración forzada. (RO)