Gobierno instala Mesa Nacional de Diálogo con el magisterio hondureño

Tegucigalpa – Por instrucciones del presidente Nasry Asfura, este domingo 31 de mayo a partir de las 12:00 del mediodía se instalará una Mesa Nacional de Diálogo con las bases del magisterio hondureño, con el objetivo de construir acuerdos orientados a atender las demandas del sector docente.

La iniciativa busca abordar de manera responsable y sostenible las legítimas aspiraciones de los educadores, incluyendo el tema del ajuste salarial, así como otros asuntos de interés nacional relacionados con el fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo del país.

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De acuerdo con el comunicado oficial de casa de gobierno, la mesa estará integrada por representantes de las bases del magisterio hondureño, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, quien participará acompañado de su equipo técnico.

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El Gobierno de la República reiteró su postura de que los principales desafíos nacionales deben resolverse mediante el diálogo franco, el respeto mutuo y la construcción de consensos.

Asimismo, destacó que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de Honduras y subrayó el papel clave que desempeñan los docentes en la formación de las nuevas generaciones. JS