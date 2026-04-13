Gobierno inicia reducción de mora quirúrgica oftalmológica con 300 primeras cirugías

Tegucigalpa – Como parte de la estrategia nacional para reducir la mora quirúrgica, el Gobierno hondureño impulsa una jornada especial en el Hospital General San Felipe de Tegucigalpa enfocada en el área de oftalmología, donde más de mil pacientes permanecen en lista de espera.

– Hospital San Felipe realiza brigada que proyecta 300 primeras cirugías para avanzar en la atención de pacientes en espera.

A través de esta Brigada de Oftalmología, se prevé la realización de alrededor de 300 primeras cirugías, representando un avance importante en la atención oportuna de pacientes que por meses han esperado por este procedimiento.

La intervención busca mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, permitiendo recuperar salud visual y reducir el rezago acumulado en este servicio especializado.

El director del Hospital San Felipe, Edwin Javier Cruz, destacó el compromiso del personal de salud que hace posible esta jornada.

“Reconocemos y agradecemos el trabajo de médicos, enfermeras, personal de gestión de pacientes y colaboradores, quienes con dedicación y vocación desarrollan exitosamente esta brigada”, expresó.

Esta acción forma parte del esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud, el Hospital San Felipe y la Presidencia de la República para fortalecer la atención médica y brindar respuestas concretas a la población hondureña. JS