Gobierno inicia pago del decimocuarto mes a empleados públicos

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño inició desde el pasado 5 de junio el pago del decimocuarto mes de salario a los empleados públicos, informó este lunes a través de sus redes sociales este lunes el titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Emilio Hernández Hércules.

Destacó que el decimocuarto mes es un derecho laboral establecido por ley desde 1995 y que cada año debe ser cancelado durante junio tanto a trabajadores del sector público como del sector privado.

El funcionario subrayó que la administración del presidente Nasry Asfura está cumpliendo con esta obligación de manera oportuna, en reconocimiento al trabajo que realizan los empleados públicos en las diferentes instituciones del Estado.

«El Gobierno cumple con este compromiso de manera puntual, reconociendo el esfuerzo diario de los servidores públicos y contribuyendo directamente a la economía familiar y al dinamismo del comercio local», expresó.

Las autoridades señalaron que la inyección de estos recursos busca fortalecer el poder adquisitivo de las familias, incentivar el consumo interno y aportar a la reactivación económica en distintas regiones del país.

Asimismo, la Secretaría de Finanzas indicó que el desembolso se está efectuando de manera ordenada y escalonada para garantizar que todos los trabajadores del sector público reciban el beneficio en los próximos días. IR