Gobierno inicia ofensiva contra el crimen desde este lunes con intervención en zonas críticas

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras anunció que a partir de este lunes iniciará una nueva fase de acciones “contundentes” contra el crimen organizado, en un intento por frenar la escalada de violencia vinculada a maras, pandillas y redes del narcotráfico en el país.

– Para este lunes se esperan acciones contundentes contra la criminalidad común y organizada.

Las autoridades adelantaron que la estrategia contempla intervenciones focalizadas en al menos 40 municipios considerados de alta peligrosidad, con el despliegue coordinado de fuerzas de seguridad, inteligencia y apoyo tecnológico.

El plan forma parte de un rediseño de la política de seguridad impulsado por la actual administración, que incluye reformas institucionales, cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades operativas en el combate al crimen organizado.

Nueva estructura y depuración institucional

Entre las medidas anunciadas destaca la reciente creación de la Agencia Nacional Contra el Crimen, concebida como un ente articulador de las distintas instituciones de seguridad. A esto se suma la eliminación de estructuras previas y procesos de depuración interna para garantizar mayor eficiencia en las operaciones.

Funcionarios del gobierno han subrayado que estas acciones buscan corregir debilidades estructurales en el sistema de seguridad, incluyendo la presencia de elementos infiltrados dentro de las instituciones.

El Ejecutivo también confirmó que la estrategia cuenta con respaldo internacional, derivado de acuerdos alcanzados en espacios multilaterales, donde se ha planteado incluso la posibilidad de clasificar a las maras y pandillas como organizaciones terroristas, lo que ampliaría el margen legal para su persecución.

Asimismo, se prevé asistencia técnica, logística y financiera de países aliados, con énfasis en inteligencia criminal y rastreo de estructuras financieras vinculadas al delito.

El anuncio se produce en medio de una nueva ola de violencia en el país, un mayo marcado por siete masacres y ataques contra fuerzas de seguridad, lo que ha incrementado la presión sobre el gobierno para presentar resultados concretos en materia de seguridad.

En ese escenario, las autoridades aseguran que esta nueva ofensiva no solo busca reaccionar ante hechos recientes, sino establecer una estrategia sostenida que permita recuperar el control territorial en zonas dominadas por estructuras criminales.

Aunque el anuncio ha generado expectativas, diversos sectores han advertido que el éxito de la estrategia dependerá de su ejecución real, la transparencia en los operativos y el respeto a los derechos humanos, en un país donde anteriores políticas de seguridad han sido cuestionadas por su efectividad y sus impactos colaterales.

Con el inicio de estas acciones, el gobierno se enfrenta al desafío de demostrar que las medidas anunciadas se traducirán en una reducción tangible de la violencia y en el debilitamiento de las estructuras del crimen organizado. JS