Gobierno inicia inspecciones en puntos fronterizos terrestres

Tegucigalpa – Una comitiva interinstitucional recorre a partir de este miércoles las delegaciones terrestres del país, integrada por autoridades del Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Infraestructura y Transporte- SIT y la Administración Aduanera.

– La finalidad es atender de manera anticipada las necesidades que puedan presentar los puestos de control para ofrecer a los viajeros las mejores condiciones a su llegada y salida del país, en especial con fechas como Semana Santa.

La misión encomendada por gobierno es conocer las condiciones y servicios de los puntos fronterizos de El Amatillo, Corinto, El Florido Agua Caliente El Poy, La Fraternidad, Guasaule, Las Manos La Concordia (Pasamonos) y Mapulaca.

“Estamos hoy desde el punto fronterizo de El Amatillo, en conjunto con el ministro de la Secretaría de Infraestructura, Aníbal Ehrler, y también con el ministro director de Aduanas, Marco Tulio Abadie, supervisando las condiciones de las aduanas con el fin de ofrecer las mejores condiciones a quienes nos visiten y los que salen desde nuestras fronteras terrestres”, explicó el director ejecutivo del INM, Carlos Cordero.

En materia migratoria se busca es atender de manera anticipada las necesidades que presentan los puestos de control, con la finalidad de atender a los viajeros con las mejores condiciones a su llegada y salida del país, en especial con fechas próximas como Semana Santa, temporada alta en temas de flujo migratorio.

De igual manera, por parte de la SIT se están supervisando las condiciones de las carreteras.

Además de los puntos terrestres, también se atenderán los aeropuertos, aseguraron las autoridades encargadas del control migratorio.

En lo que va de 2026, según el registro del Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras, en el punto fronterizo de El Amatillo se reporta un flujo de más de 107 mil personas, siendo este el más transitado del país. JS