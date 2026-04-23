Gobierno informa de incrementos significativos en el salario base del docente

Tegucigalpa – El Gobierno oficializó este miércoles un incremento salarial al gremio magisterial respaldado por una inversión superior a los tres mil 196 millones de lempiras, consolidando a la educación como uno de los pilares fundamentales de la administración del presidente Nasry Asfura.

– Más de L. 3 mil millones impulsan aumento importante al magisterio.

El anuncio se realizó en Casa Presidencial durante una comparecencia de prensa encabezada por autoridades del Gabinete de Gobierno, quienes destacaron que la medida forma parte del presupuesto reformulado 2026, orientado a fortalecer sectores clave como educación, salud y seguridad.

El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, subrayó que este incremento es resultado de una planificación responsable y sostenible dentro de las finanzas públicas.

El funcionario destacó que esta inversión responde a una decisión consensuada a nivel de Gobierno, priorizando la educación como base del desarrollo nacional sin comprometer la estabilidad fiscal.

La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta.

Incrementos por formación académica

Por su parte, la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, detalló que el ajuste contempla incrementos significativos en el salario base del docente, así como mejoras en componentes clave como la hora clase, la formación académica y las condiciones laborales.

Entre los aumentos más relevantes, se incluye un ajuste de mil 500 lempiras al salario base de 36 horas, incrementos adicionales por calificación académica y beneficios en zonas de alto costo de vida, además de una nivelación salarial para docentes de programas especiales que en algunos casos supera los cinco mil lempiras.

El ministro de Comunicaciónes, José Augusto Argueta.

Acciones concretas

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta, enfatizó que esta medida representa un reconocimiento largamente esperado por el magisterio, destacando que no se trata de un anuncio aislado, sino de una acción concreta respaldada por un trabajo técnico ordenado.

“Este anuncio es un reconocimiento firme y responsable al valor de nuestros maestros, traducido en una mejora real en sus condiciones salariales. Educar a Honduras es construir el presente y el futuro del país”, enfatizó. JS