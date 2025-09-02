Gobierno inaugura ampliación de subestación de Toncontín

Tegucigalpa – El gobierno inauguró este martes la ampliación de la subestación de Toncontín en la ciudad de Tegucigalpa, capital hondureña.

La inversión es alrededor de 200 millones de lempiras y se prevé que beneficie a casi 40 mil hogares en la capital hondureña.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) destacó que en el actual gobierno se han inaugurado 18 proyectos eléctricos en diferentes regiones del país.

La subestación de Toncontín incorpora la instalación de un transformador de potencia de 50 MVA y permitirá la creación de cuatro nuevos circuitos: L292, L293, L294 y L 299.

Asimismo, la estatal eléctrica resaltó que la subestación optimizará la fluidez eléctrica y facilitará la conexión a la red de distribución para nuevos proyectos residenciales. AG