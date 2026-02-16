Gobierno impulsa ley de reactivación económica para fortalecer control del gasto y reducir impacto de demandas

Tegucigalpa- El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el decreto legislativo de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano ya fue leído en el Congreso Nacional y se encuentra actualmente a la espera del análisis por parte de la comisión de dictamen.

Según explicó el funcionario, el objetivo principal de esta iniciativa es reforzar las medidas que ya impulsa el Gobierno para mejorar el control del gasto público, fortalecer la responsabilidad fiscal y garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado.

Hércules señaló que la ley también contempla la autorización para que el Poder Ejecutivo pueda realizar una reducción del aparato estatal, tras haberse identificado duplicidad de funciones y sobrecarga laboral en varias instituciones públicas.

Un problema histórico

En relación con las demandas judiciales, el ministro reconoció que se trata de un problema histórico que ha afectado las finanzas del país durante décadas. Sin embargo, advirtió que en los últimos días el impacto se ha incrementado de forma considerable.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cinco años los embargos al Estado han alcanzado montos cercanos a los 10,000 millones de lempiras, lo que representa un promedio anual de 2,000 millones. No obstante, solo en menos de 15 días recientes, las demandas ya han generado un impacto superior a 3,000 millones de lempiras sobre el Tesoro General de la República.

El titular de Finanzas explicó que estos pagos no están previstos dentro del presupuesto nacional, ya que corresponden a resoluciones judiciales de estricto cumplimiento, lo que provoca desbalances financieros y afecta la planificación del gasto público.

Asimismo, indicó que el Gobierno ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia una mayor coordinación y acceso a información sobre las demandas laborales, con el fin de tener mayor claridad sobre los impactos económicos que estas generan.

Finalmente, Hércules adelantó que esta semana se espera contar con la aprobación del PCM que permitirá definir el marco del Presupuesto General de la República, el cual podría generar un ahorro estimado de entre 10,000 y 15,000 millones de lempiras, antes de ser presentado oficialmente ante el Congreso Nacional para su discusión y aprobación.LB