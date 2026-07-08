Gobierno impulsa estrategia “Hambre Cero al 2035” para fortalecer la seguridad alimentaria

Tegucigalpa – Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), anunciarón que el Gobierno inició la construcción de la estrategia intersectorial denominada “Hambre Cero al 2035”, con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria del país.

La iniciativa liderada por la SAG, reúne a 13 secretarías de Estado, que coordinaran inversiones y políticas públicas para atender de manera integral los desafíos relacionados con la producción de alimentos, la nutrición y el desarrollo rural.

Entre las prioridades se encuentran ampliar el acceso a sistemas de riego, fortalecer el financiamiento agropecuario, consolidar los agromercados como espacios de comercialización para pequeños productores y mejorar la infraestructura productiva, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de alimentos y dinamizar las economías locales.

Asimismo, se detalló que, como parte del plan, las secretarías de Salud y Educación desarrollarán acciones para fortalecer la atención nutricional en las comunidades, promover la educación alimentaria y reforzar el Programa de Alimentación Escolar, contribuyendo a mejorar la nutrición de la población desde edades tempranas.

Ampliando el tema el coordinador de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN) de la SAG, Joselino Pacheco, explicó que la estrategia también contempla el fortalecimiento de la reserva estratégica de granos mediante un sistema rotatorio que permita mantener existencias para responder a emergencias y abastecer programas sociales, garantizando la disponibilidad permanente de alimentos.

Asimismo, cada institución elaborará su respectivo plan de acción y propuesta de inversión, lo que permitirá consolidar un presupuesto articulado para ejecutar proyectos prioritarios orientados a reducir el hambre y fortalecer la resiliencia alimentaria del país durante la próxima década.

La SAG, reiteró que actualmente mantiene una inversión cercana a 1,500 millones de lempiras destinada a programas de incentivos productivos para pequeños agricultores y ganaderos, a través de la entrega de semillas mejoradas, apoyo a la producción y otras acciones encaminadas a fortalecer la producción nacional y asegurar el abastecimiento de alimentos.

Por su parte, autoridades de BANASUPRO anunciaron su incorporación a la estrategia “Hambre Cero al 2035”, mediante el impulso de Agromercados y Mercados Funcionales, con el fin de acercar alimentos de calidad a precios justos a la población y contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria en Honduras. LB