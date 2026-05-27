Gobierno impulsa alianza estratégica para atraer inversión y crear empleos

Tegucigalpa – El Gobierno del presidente Nasry Asfura, impulsa una estrategia para dinamizar la economía nacional y ampliar las oportunidades laborales mediante la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), una alianza orientada a atraer nuevas inversiones y generar más de 100 mil empleos en el país.

El acuerdo fue suscrito en Casa Presidencial por el comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, como parte de una agenda enfocada en fortalecer la coordinación institucional, modernizar la logística local y mejorar las condiciones para la inversión nacional y extranjera.

Durante la reunión, las autoridades coincidieron en que la visión del presidente Nasry Asfura está centrada en impulsar un gobierno orientado a servir a la población mediante la creación de empleo, el fortalecimiento de la competitividad y el acompañamiento a los sectores productivos del país.

“El desarrollo del gobierno público es servirle a la gente”, expresó Yaudet Burbara, al explicar que el principal objetivo de esta alianza es recuperar oportunidades laborales y consolidar un entorno de confianza para los inversionistas.

Meta de 100 mil empleos

Precisó que la meta proyectada es superar los 100 mil empleos, a través de la atracción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la estabilidad económica del país.

Burbara explicó que el Consejo Nacional de Inversiones trabaja directamente en la promoción y atracción de capitales hacia Honduras, mientras que el Consejo Nacional de Logística da seguimiento a las necesidades de los inversionistas y sectores productivos, garantizando condiciones favorables, seguridad jurídica y acompañamiento institucional para el desarrollo de sus operaciones.

Como parte de la sesión institucional también se abordaron temas estratégicos relacionados con el fortalecimiento del sistema logístico nacional, entre ellos la ampliación de la Terminal de Graneles en Puerto Cortés, proyecto que contempla una inversión superior a los 600 millones de lempiras y que permitirá aumentar la capacidad operativa y competitividad portuaria del país.

Asimismo, se discutieron acciones vinculadas al libramiento de Puerto Cortés, la incorporación de Aeropuertos de Honduras al comité de trabajo del CNL y la coordinación interinstitucional entre Aduanas, ARSA y Senasa para agilizar procesos relacionados con importaciones y exportaciones.

Por su parte, María Antonia Rivera, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y miembro del Consejo Nacional de Logística, destacó que la coordinación entre instituciones permitirá mejorar la eficiencia y competitividad de las operaciones comerciales del país, reduciendo tiempos y fortaleciendo la capacidad logística nacional. JS