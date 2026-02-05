Gobierno impulsa agenda internacional con reuniones estratégicas de alto nivel

Tegucigalpa – En el marco de la agenda internacional del Gobierno de la República, orientada a fortalecer la cooperación bilateral y promover inversión, desarrollo sostenible y oportunidades para el pueblo hondureño, la Canciller de la República, Mireya Agüero, ha sostenido encuentros de alto nivel con actores estratégicos de la comunidad internacional.

Como parte de esta dinámica agenda se han sostenido encuentros de alto nivel con el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Italia; el Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras; la Embajadora del Reino Unido acreditada en el país; y la Encargada de Negocios a.i., Colleen Hoey, entre otros actores clave, para abordar proyectos prioritarios en salud, infraestructura, formación técnica y desarrollo sostenible, plenamente alineados con la visión de país.

Asimismo, el Presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, junto a la Canciller Agüero, recibió en Casa de Gobierno a una delegación de la Asamblea Nacional de la República de Corea, con quienes se dialogó sobre cooperación en comercio, inversión, agricultura, medioambiente y transformación digital, con el objetivo de impulsar el desarrollo y la generación de empleo.

En este mismo marco de orden institucional, diversas misiones diplomáticas y consulares han puesto sus cargos a disposición del señor Presidente de la República, reafirmando el respeto al mandato presidencial y la conducción estratégica de la política exterior hondureña.

Como parte de esta proyección internacional, el Presidente de la República, acompañado por la Canciller de la República, sostendrá este próximo sábado, en horas de la tarde, una reunión en Mar-a-Lago, en los Estados Unidos de América, dando continuidad a las reuniones sostenidas previamente en Washington y consolidando un nuevo capítulo en la relación bilateral. JS