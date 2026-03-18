Gobierno hondureño y Dole exploran inversiones en Puerto Castilla

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras y autoridades de Dole Fresh Fruit International exploran realizar inversiones en Puerto Castilla, en el departamento de Colón.

En ese orden, el presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión con Renato Acuña, presidente de Dole Fresh Fruit International, en la que se avanzó en una visión conjunta para fortalecer Puerto Castilla como un activo estratégico para el desarrollo económico nacional y regional.

Durante el encuentro, se abordaron propuestas orientadas a potenciar la infraestructura portuaria, mejorar la eficiencia operativa y modernizar la gestión logística, con el objetivo de elevar la competitividad del país en el comercio internacional.

En este contexto, se planteó un trabajo conjunto entre el Gobierno de Honduras, Dole y socios estratégicos para explorar inversiones que consoliden a Puerto Castilla como una plataforma logística moderna y eficiente en la región.

Como parte de esta visión, se contemplan mejoras en infraestructura, incluyendo la ampliación del muelle, lo que permitirá aumentar la capacidad de atención a buques, optimizar los procesos de carga y adaptarse a las nuevas dinámicas del comercio global.

Esta iniciativa representa una oportunidad para generar empleo, dinamizar la economía del Caribe hondureño y fortalecer el posicionamiento de Honduras como un hub logístico regional, indicó el gobierno hondureño. (RO)