Gobierno hondureño vuelve a recomendar el uso de mascarilla en espacios abiertos

Tegucigalpa – El gobierno hondureño a través de la a Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) volvió a recomendar el uso de la mascarilla en espacios abiertos.

Lo anterior a causa de la contaminación del aire y del aumento de enfermedades respiratorias.

Aunque se trata de una recomendación desde el gobierno, la medida no es de uso obligatorio como sucedió en el pasado.

Cabe señalar que el Congreso hondureño derogó el 8 de marzo de 2023 un decreto que autorizaba el uso obligatorio de la mascarilla como medida preventiva para no contagiarse con la covid-19, por lo que la medida dejó de ser obligatoria.

En la actualidad no es una obligación utilizar mascarilla en lugares de gran concurrencia como centros comerciales y supermercados.

No obstante, el gobierno hondureño volvió a recomendar el uso de la mascarilla en espacios abiertos, por lo que la decisión queda a criterio de la ciudadanía.

Honduras ha experimentado en las últimas semanas una alta contaminación del aire hasta llegar a considerarse “perjudicial” para la salud.

En ese contexto, las autoridades de Copeco recomendaron hoy utilizar mascarilla en espacios abiertos. (RO)