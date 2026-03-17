Gobierno hondureño reactiva el Consejo Nacional Logístico

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras reactivó hoy el Consejo Nacional Logístico, una plataforma de coordinación de alto nivel que integra al sector público y a la empresa privada con el fin de impulsar la competitividad y el desarrollo logístico.

En la primera reunión de reactivación participaron el Comisionado Presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati; el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie; representantes de la empresa privada, así como representantes del sector logístico, transportistas y actores vinculados al comercio exterior.

El titular de Aduanas, Marco Tulio Abadie, explicó que este consejo, que tenía varios años de no reunirse, permitirá coordinar acciones entre instituciones del Estado y actores del sector productivo para resolver problemas operativos, impulsar proyectos logísticos y mejorar los tiempos en los procesos de comercio.

Durante el encuentro se definió a los responsables técnicos, se establecieron agendas de trabajo conjuntas y se acordó reactivar el Plan Nacional Logístico, una herramienta estratégica para mejorar la infraestructura, los procesos logísticos y la competitividad del país.

La próxima reunión del Consejo Nacional Logístico se celebrará el 27 de marzo en San Pedro Sula, en modalidad presencial y virtual, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos y continuar fortaleciendo la coordinación entre el Gobierno y el sector productivo, se informó. (RO)