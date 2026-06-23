Gobierno hondureño ratifica respaldo a la agenda de consolidación de la paz

Tegucigalpa – El Gobierno del presidente Nasry Asfura, ratificó el lunes su respaldo a la agenda de consolidación de la paz, durante el evento central de la Semana de la Consolidación de la Paz, que se celebra en Tegucigalpa por el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras.

– En el marco de la Semana de la Consolidación de la Paz, las designadas presidenciales María Antonieta Mejía y Diana Herrera reafirmaron el compromiso del gobierno con la construcción de una Honduras más justa, participativa y en paz.

En ese orden, la designada presidencial María Antonieta Mejía afirmó que la paz “no se decreta, sino que se construye”, y sostuvo que este proceso debe nacer desde los territorios, las comunidades, las escuelas y los hogares.

La funcionaria resaltó que la verdadera paz se refleja cuando una niña puede estudiar sin miedo, un joven encuentra oportunidades y una mujer vive libre de violencia.

Mejía también subrayó que la paz no debe entenderse solo como ausencia de violencia, sino como una tarea diaria basada en la inclusión, la justicia y la generación de oportunidades.

Por su parte, la designada presidencial Diana Herrera señaló que la paz se traduce en hechos concretos como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la tranquilidad para las familias hondureñas.

A su vez, destacó que muchas personas no hablan de paz como concepto, sino como una aspiración ligada a mejores condiciones de vida.

Herrera aseguró que la construcción de la paz es una responsabilidad compartida y reconoció el esfuerzo de líderes comunitarios, jóvenes, mujeres, voluntarios, docentes y organizaciones que impulsan cambios en sus territorios.

La designada presidencial reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente Asfura con una Honduras más inclusiva, participativa y con mayores oportunidades

Durante el encuentro, autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, agencias de las Naciones Unidas y actores de la sociedad civil coincidieron en que la paz requiere alianzas sostenidas y trabajo territorial.

El Sistema de Naciones Unidas recordó que el Fondo para la Consolidación de la Paz ha apoyado a Honduras durante los últimos ocho años con 17 proyectos y más de 32 millones de dólares. (RO)