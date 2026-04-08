Gobierno hondureño lanza edición 2026 del programa “Municipios Campeones por la Educación”

Tegucigalpa – El Gobierno del presidente Nasry Asfura lanzó este miércoles en la capital hondureña la edición 2026 de Municipios Campeones por la Educación, una iniciativa que fortalece el acceso y permanencia escolar mediante la articulación entre el Gobierno central y los gobiernos locales.

El programa, liderado por la Secretaría de Educación, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y con el respaldo de Unicef, ya cuenta con la participación de más de 170 municipios, consolidando una estrategia territorial para recuperar la matrícula escolar en Honduras.

Esta iniciativa se enmarca en las prioridades del Gobierno orientadas a garantizar acceso, permanencia e inclusión educativa, con el objetivo de superar los dos millones de estudiantes en el sistema educativo nacional.

El enfoque municipalista permite identificar barreras específicas y ejecutar soluciones concretas desde el territorio, fortaleciendo el rol de los gobiernos locales como actores clave en la recuperación educativa.

El lanzamiento de este programa contó con la participación del presidente Nasry Asfura, la Secretaria de Educación Ivette Arely Argueta y el alcalde del Distrito Central Juan Diego Zelaya, entre otros. (RO)