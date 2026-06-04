Gobierno hondureño inicia entrega de libros de texto en municipios fronterizos con El Salvador

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, inició este miércoles la entrega de libros de texto a estudiantes de los municipios del sur del departamento de Lempira, zona fronteriza con El Salvador.

-Más de 5,000 libros fueron entregados en una primera fase en municipios fronterizos con El Salvador.

Lo anterior forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos públicos del país.

La distribución se realizó en los municipios de Cololaca, San Juan y Guarita, con la participación de docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades departamentales y municipales, quienes acompañaron esta importante jornada destinada a garantizar el acceso a herramientas pedagógicas fundamentales para el aprendizaje.

Esta acción forma parte de un plan de cobertura progresiva que llegará a la totalidad de los municipios de Lempira y posteriormente se extenderá a los departamentos de Intibucá, La Paz y Valle, en el marco de la política gubernamental de fortalecimiento de la calidad educativa.

La docente Militina Guardado destacó la relevancia de esta entrega para las comunidades educativas de la zona. “Este es un beneficio que por años hemos estado esperando. Los centros educativos han carecido de herramientas básicas para el desarrollo del aprendizaje. Los textos son fundamentales para fortalecer el proceso educativo y mejorar la enseñanza de nuestros estudiantes”, expresó.

Por su parte, la directora departamental de Educación de Lempira, Glendi Gutiérrez, calificó la entrega como un hecho histórico para la región. “Hoy se está haciendo realidad un sueño con la llegada de libros de texto, una herramienta indispensable para docentes y estudiantes de nuestros centros educativos”, manifestó.

Asimismo, señaló que esta intervención responde a la necesidad de atender territorios que históricamente han enfrentado mayores desafíos educativos. “Se ha priorizado esta zona de Lempira por las condiciones de rezago que ha experimentado durante años. Estamos entregando un primer lote de más de cinco mil libros en municipios de la franja fronteriza con El Salvador, dando cumplimiento a los compromisos asumidos por el señor Presidente de la República”, indicó.

El profesor Baltasar Portillo también valoró positivamente la iniciativa gubernamental. “Hoy recibimos los libros de texto que tanto hemos esperado docentes y estudiantes. Son una herramienta indispensable para fortalecer el conocimiento y mejorar los aprendizajes en las aulas”, expresó.

La entrega en Lempira forma parte de la distribución nacional de 10.6 millones de textos escolares, junto con cuadernos de trabajo y guías para docentes, que el Gobierno de la República ejecuta para fortalecer la educación pública y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para la niñez hondureña. (RO)