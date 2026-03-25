Gobierno hondureño impulsa la cooperación internacional en el Grupo G16+

Tegucigalpa – El gobierno hondureño impulsó la cooperación internacional en el encuentro con el Grupo de seguimiento a la Declaración de Estocolmo G16+, informó hoy la Cancillería hondureña.

Con el objetivo de fortalecer sectores prioritarios para el Gobierno del Presidente Nasry Asfura, como salud y educación, la Canciller Mireya Agüero sostuvo un encuentro con este grupo.

Este grupo tiene como objetivo apoyar de manera coordinada el desarrollo de Honduras a través de la cooperación internacional, y está integrado por representantes diplomáticos, organismos multilaterales y países cooperantes.

En su intervención, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional destacó que “la cooperación internacional debe estar alineada con las prioridades nacionales para generar un impacto tangible en la vida del pueblo hondureño, especialmente en los sectores más vulnerables”, y reafirmó su compromiso con una gestión eficaz y transparente, resaltando su impacto en la mejora de las condiciones de vida de miles de hondureños.

En el encuentro, dirigido por el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras y Presidente Pro Tempore del G16, Alejandro Álvarez, también participó la Secretaria de Educación, Ivette Argueta, junto al Subsecretario de Salud, Eduardo Midence, quienes presentaron los planes estratégicos orientados a fortalecer estos sectores mediante la cooperación internacional.

Durante la reunión, se reiteró la importancia de continuar fortaleciendo la articulación entre el Gobierno de Honduras y los socios de la cooperación internacional, con el fin de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible e inclusivo del país. (RO)