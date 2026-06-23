Gobierno hondureño impulsa el Año Internacional de la Agricultura para visibilizar a las mujeres rurales

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras impulsa el Año Internacional de la Agricultura para visibilizar a las mujeres rurales.

– La iniciativa busca situar a las agricultoras hondureñas en el centro de la agenda nacional, reconociendo que su trabajo es clave para la seguridad alimentaria.

En ese orden, la designada presidencial María Antonieta Mejía, destacó este martes el papel esencial de las mujeres rurales en la seguridad alimentaria y el desarrollo del país durante el lanzamiento del Año Internacional de la Agricultura 2026, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas.

“Cada amanecer del campo hay una mujer valiente, sembrando esfuerzo, cosechando esperanza y alimentando el futuro”, refirió Mejía, quien dijo sentirse orgullosa de las mujeres valientes y resilientes.

Asimismo, subrayó la necesidad de convertir el reconocimiento en acciones concretas.

Agradeció la participación de organismos internacionales, municipalidades, organizaciones campesinas, academia, cooperación y medios, y transmitió un saludo fraterno del presidente Nasry Asfura.

El Gobierno reconoció que, pese a su aporte clave en la producción, transformación y comercialización de alimentos, las agricultoras enfrentan barreras estructurales como el limitado acceso a la tierra, financiamiento, tecnologías, capacitación y mercados, además de una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidado.

Mejía señaló que el Ejecutivo asume el compromiso de impulsar políticas públicas que favorezcan la autonomía económica de las mujeres rurales, permitiendo mayor acceso a tierra, créditos, asistencia técnica, innovación y capacitación.

“Cuando una mujer rural prospera, prospera una familia; cuando una productora accede a recursos, aumenta la producción y mejora la economía local”, afirmó.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a productoras destacadas y se subrayó la urgencia de establecer alianzas y resultados concretos para cerrar las desigualdades que limitan el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.

El evento fue organizado por el Gobierno del presidente Asfura a través de la Secretaría de Asuntos de la Mujer (Semujer), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Mesa de Mujeres Rurales con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

A su vez con la asistencia de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y CARE. (RO)