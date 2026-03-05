Gobierno hondureño entregó en último año más de L. 98 millones en bonos a migrantes retornados

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño entregó en concepto de bonos más de 98 millones de lempiras a migrantes retornados.

– Durante el periodo febrero 2025-enero 2026, se desembolsaron más de 98.25 millones de lempiras, beneficiando a 37,790 personas, revela el estudio académico.

Así lo indicó la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, a través del Instituto de Investigaciones Sociales y el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH).

El OMIH presentó la infografía “Respuesta humanitaria a hondureños retornados, febrero 2025- 16 de enero 2026 (Bono Llegaste a Casa)”.

Producto de la política migratoria de Estados Unidos el gobierno de Honduras aprobó mediante Decreto ejecutivo PCM- 08 2025, la Estrategia Nacional de Emergencia para Protección a Migrantes hondureños; dicho decreto en su Artículo No.7, numeral 2, crea el programa hermano hermana vuelve a casa, con la finalidad de mitigar los efectos adversos del retorno y coadyuvar a su proceso gradual de reintegración; además autoriza el bono llegaste a casa.

El programa, implementado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ofrece un bono único de 100 dólares estadounidenses (equivalente a unos 2,600 lempiras) a cada migrante hondureño retornado que ingrese al país a través del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR).

Esta iniciativa busca mitigar los impactos adversos del retorno forzoso, proporcionando una ayuda inicial para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y transporte.

Según los datos recopilados por el OMIH, la distribución de beneficiarios por departamento revela una concentración significativa en áreas urbanas y de alta migración. Cortés encabeza la lista con el 31.37% de los casos, seguido por Francisco Morazán (4.37%), Santa Bárbara (4.12%) y otros departamentos como Olancho (2.36%) y Comayagua (3.06%).

Esta distribución refleja los patrones migratorios tradicionales del país, donde las regiones del norte y centro registran mayor flujo de salidas y retornos.

En cuanto al perfil demográfico, el 83% de los beneficiarios son hombres, mientras que el 17% son mujeres, lo que evidencia una brecha de género en los procesos migratorios. Por grupos etarios, los adultos entre 30 y 59 años representan el 52% (17,300 personas), seguidos por los jóvenes de 18 a 29 años con el 42% (13,936).

Los niños y niñas de 0 a 17 años constituyen el 5% (891), y los adultos mayores de 60 años apenas el 1% (301).

Estos datos subrayan la prevalencia de migrantes en edad productiva, quienes enfrentan desafíos adicionales para reintegrarse al mercado laboral hondureño.

Esta tendencia resalta la volatilidad de los flujos migratorios, afectados por políticas fronterizas en Estados Unidos y México, así como por condiciones económicas globales. (RO)