Gobierno hondureño continuará subsidiando el transporte urbano

Tegucigalpa – Luego de una reunión entre la dirigencia del transporte urbano y el gobierno hondureño representado por la presidenta Xiomara Castro y el comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, acordaron que se continuará con el subsidio de tres lempiras.

El nuevo acuerdo es un addendum al documento acordado en abril pasado, informó el comisionado presidente del IHTT.

Explicó que se trata de una solución temporal hasta que el gobierno de la República esté listo para trasladarlo al usuario directamente.

Enfatizó que este beneficio es única y exclusivamente para las unidades del transporte urbano que están prestando un servicio a la población.

Hasta el momento el gobierno ha desembolsado unos 240 millones de lempiras por concepto de subsidio y se estima que la cifra aumentará en unos 50 millones de lempiras para dar cobertura a los dos siguientes meses.

Entre tanto, no hay incrementos, no hay paros y la población no debe temer, aseguró el funcionario.

Las disposiciones del gobierno siguen siendo las mismas, si alguien decide actuar al margen de la ley vamos a actuar conforme corresponda, aseveró.

De su lado, el dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, dijo estar agradecido por los acuerdos logrados y que ahora proceden a trabajar ampliamente en mesas de trabajo para apuntar a una modernidad de este sector el siguiente año.

Ese es parte también del acuerdo, lograr una modernización de la flota de unidades del transporte urbano, enfatizó.

Resaltó que el actual gobierno muestra voluntad que otros gobiernos no tenían para lograr una modernidad en el sector transporte urbano.

Aunque dijo que aún se trabajan en los desembolsos por concepto de subsidio, el gran logro es el compromiso de modernidad de las unidades del transporte para el siguiente año.

En ese sentido, adelantó que prevén los primeros indicios de modernidad de las unidades en la capital hondureña para agosto del 2023.

Con base en lo anterior se descartan tomas o aumentos al pasaje de transporte urbano, al menos hasta el siguiente año. JS