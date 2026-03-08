Gobierno hondureño asume temporalmente 50 % del aumento a gasolina regular y diésel

Tegucigalpa – Ante el impacto internacional en los precios del petróleo, el Gobierno de la República de Honduras decidió asumir temporalmente el 50 % del aumento a gasolina regular y diésel. La medida no aplica para la gasolina súper, se informó.

Cabe señalar, que se trata de un apoyo temporal mientras se estabilizan los precios en el mercado internacional.

El apoyo económico se limita al 50 % del aumento a los carburantes.

Ver: Fuertes subidas al precio de las gasolinas; el queroseno aumenta 6.10 lempiras el lunes

En ese sentido, la gasolina regular registrará un aumento de 4.28 lempiras por galón, de ese monto el gobierno asumirá el costo de 2.14 lempiras.

La decisión representa un impacto estimado de 29.7 millones de lempiras por semana en las finanzas públicas.

La medida entra en vigencia este lunes 09 de marzo, misma fecha en que los carburantes mostrarán una variación en su precio.

A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento oficial del Gobierno hondureño: