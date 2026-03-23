Gobierno hará teletrabajo a partir del próximo martes para contrarrestar crisis energética

Tegucigalpa – El secretario de Comunicaciones, José Argueta, anunció la noche de ese domingo que el gobierno comenzará una jornada de teletrabajo de sus empleados burócratas a partir del martes 24.03.2026. como una medida para bajar el consumo de los combustibles.

– La medida se anunciará oficialmente este lunes y será vigente inicialmente por 15 días para medir sus resultados.

La medida será oficial este lunes y se prevé abarcará un espacio de 15 días para vigilar el comportamiento de la masa burócrata.

El funcionario explicó que los empleados del gobierno central y las instituciones descentralizadas que harán teletrabajo serán determinados por las oficinas de recursos humanos de cada institución.

El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta.

Igualmente, se coordinarán acciones con la empresa privada para que puedan emular la medida que contribuya a bajar el consumo de combustibles mientras dura la emergencia.

Expresó que los precios de los combustibles comenzarán a bajar cuando ocurra lo mismo en el mercado internacional, ya que Honduras no produce petróleo.

El secretario Argueta anunció que los Banasupros bajarán su factura en un 10 % como apoyo a los consumidores de productos básicos.

LO ÚLTIMO | Ante aumento en los precios de los combustibles, Gobierno anuncia medidas:



➡El martes se implementará teletrabajo en algunas instituciones del Estado.

➡Diálogo con el COHEP para buscar mecanismos similares.

➡10 % de reducción en factura de compras de Banasupro. pic.twitter.com/5Qqqyy5ZF4 — TSiHonduras (@TSiHonduras) March 23, 2026

(LEER) Preocupación por alto costo de gasolinas, que se acerca a mayores históricos de 2022

Nuevos precios este lunes

A partir de este lunes, la gasolina súper aumenta 7.44 lempiras, es decir que su nuevo precio será de 120.68 por galón.

En tanto, la gasolina regular sube 4.98 lempiras, y el valor en bomba será de 106.35 por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, sube 8.56 lempiras, llegando a un costo de 108.26 por galón.

En el caso de la gasolina regular y diésel, el gobierno aplica un subsidio del 50 %, es decir que sin este mecanismo el aumento sería el doble.

El GLP vehicular aumenta 1.20 lempiras, para tener un nuevo precio de 47.08 por galón.

El cilindro de gas LPG que usan las amas de casa conserva su precio a 238.13 lempiras en la zona central, mientras 216.99 en el norte del país. JS