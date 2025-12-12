Gobierno hace “barrida” de empleados en Migración

Tegucigalpa – Decenas de empleados del Instituto Nacional de Migración (INM), recibieron su despido en las últimas horas, confirmó una fuente a Proceso Digital.

– Los despidos son informados vía notificación y no con un acuerdo de cancelación, denunció una de las personas afectadas.

Empleados de carrera con antigüedad de hasta 15 años y otros con menor cantidad de tiempo fueron notificados sobre su despido luego de concluidas las elecciones generales y que representó una derrota apabullante para el partido en el poder.

“Lo que nos dijeron es que están despidiendo a todos los cachurecos. Esta gente está indignada luego de las elecciones, y la jefa de personal (Karina Smith) que doña para tener un corazón negro, nos despidieron sin el pago del aguinaldo que es un derecho que nos hemos ganado”, expresó a Proceso Digital una empleada despedida este jueves y que pidió el anonimato.

[LEER] Militantes de Libre desatan campaña de odio contra empleados en oficinas de Migración

La oficial de migración con 14 años de antigüedad, agregó que los despidos son avalados por el director Wilson Paz, al tiempo que denunció que uno de sus compañeros ganó la demanda hace un año y este es el tiempo que aún no recibe el dinero, asimismo hay gente jubilada que al sol de hoy tampoco ha recibido un solo cinco.

Desglosó que hay despidos en las oficinas de migración, de la sede del Centro Cívico Gubernamental y también algunos asignados en el aeropuerto de Palmerola.

Proceso Digital consultó sobre esta situación al portavoz de la institución, Wilson Gómez, quien confirmó que se han realizado cambios en distintas delegaciones del INM.

“No tengo mayores detalles, sí sé que se han efectuado cambios, pero no se ponen en riesgo las operaciones especialmente en el aeropuerto de Palmerola”, manifestó.

Gómez insistió que se llevan a cabo “movimientos” a nivel nacional, al tiempo que refirió que porque se despida a algún empleado con antigüedad no significa que se afectarán las operaciones.

Una campaña de descrédito y acoso se desató en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), donde algunos jefes de departamento colocaron mensajes intimidatorios y de odio contra el resto de personal que no se identifica plenamente con el derrotado partido Libertad y Refundación (Libre). JS