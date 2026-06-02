Gobierno garantiza continuidad de hondureños becados en Cuba con firma de convenio por L.45 millones

Tegucigalpa – La Secretaría de Desarrollo Social y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), firmaron hoy un convenio de extensión de becas para el año 2026, lo que asegura continuidad educativa de 157 hondureños que realizan estudios de especialidades médicas en Cuba.

La ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, firmó la extensión del acuerdo que consiste en una inversión de 45 millones de lempiras para el año 2026, de los cuales ya se realizó un desembolso de 16 millones para cubrir los estipendios hasta el mes de mayo y garantizar que los becarios concluyan con sus estudios superiores.

“Como una prioridad del presidente Nasry Asfura, en el tema de juventud y educación, damos continuidad al apoyo de 157 becarios que están en Cuba y hoy firmamos este convenio para seguirles apoyando económicamente”, expresó la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez.

A renglón seguido, resaltó que son “jóvenes que están estudiando diferentes especialidades de medicina y que sabemos que en su momento van a llegar a nuestro país a atender a nuestra población”.

Las autoridades informaron que cada estudiante recibe 1,000 dólares cada mes para su manutención, dichos pagos serán realizados de forma mensual conforme a los mecanismos utilizados por Banadesa, que cuenta con sistemas ágiles y eficientes para transferencias nacionales e internacionales.

“Este es un convenio expedito, los recursos han sido destinados a cada uno de los beneficiarios conforme a los listados que nos brindó Sedesol, sin distinción de colores políticos, lo que es muy importante para el presidente de la República”, expresó Vidal Cerrato, presidente de Banadesa.(RO)