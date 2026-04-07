Gobierno garantiza abastecimiento de combustible y pide a población implementar ahorro

Tegucigalpa – El Gobierno hondureño garantizó el abastecimiento de combustible para las próximas semanas y pidió a la población implementar medidas de ahorro energético ante el encarecimiento del precio del petróleo en el mercado internacional.

Así lo manifestó este martes, el jefe de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) adscrita a la Secretaría de Energía, Fernando Lobo, quien aseveró que hasta el momento no se ha reportado un problema de abastecimiento en Estados Unidos, aunque si se conoce que hay problemas de ese tipo en países de Asia.

“Actualmente, nosotros no tenemos ningún problema de abastecimiento, aunque no sabemos hasta dónde puede desembocar esta guerra, por eso es que todos los gobiernos, incluso están obligando a sus ciudadanos a ahorrar combustibles y en crisis como esta, el ahorro es primordial”, apuntó Lobo.

Precisó que son unos 16 millones de galones de combustible que se consumen a la semana en Honduras, principalmente en el diésel que es el que más se consume, seguido de las gasolinas.

Detalló que a finales de marzo se hizo un inventario que se hace todos los meses, y se constató que para el diésel, hay garantizados 24 días de almacenamiento lo que representa más de tres semanas y todas las semanas, viene mínimo un barco a las terminales de almacenamiento.

Sobre el supuesto desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo conocido como LPG doméstico, el funcionario indicó que esa escasez siempre se ha presentado luego de un feriado largo, ya que las tres empresas que se dedican a ese rubro, concedieron el feriado a sus empleados desde el miércoles de la Semana Santa.

No obstante, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), este lunes se comprobó que el mercado no quedó desabastecido.

Ante el panorama del encarecimiento en el precio del petróleo, Lobo pidió a la ciudadanía ahorrar combustible porque “hay que cuidar lo que tenemos, no sabemos en un futuro cómo puede terminar esto o qué rumbo puede tomar la guerra actual y ahí sí puede presentarse un desabastecimiento y no quiero ser pesimista, pero si hacerle consciencia de que tiene que haber un ahorro”.

“El Gobierno está haciendo todo lo humanamente posible, todo en lo que está en su capacidad de hacer, igual que lo están haciendo otros países del mundo, pero todos tenemos una limitante, lo que sí se puede decir es que en este momento no hay desabastecimiento, y por eso le pedimos a los ciudadanos que ahorren en la cantidad de combustible que están utilizando”, recalcó el funcionario. JS