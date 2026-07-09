Gobierno firma convenio con empresa española para construir el nuevo Hospital de Puerto Cortés

Tegucigalpa- El presidente Nasry Asfura firmó en las últimas horas un convenio de colaboración con la empresa española Dominion para la construcción del nuevo Hospital de Puerto Cortés, un proyecto que busca fortalecer la capacidad de atención médica en la zona norte del país y ampliar la infraestructura hospitalaria nacional.

-El proyecto será financiado con respaldo de un programa del Gobierno de Dinamarca, contará con 200 camas, tecnología de última generación y está previsto que entre en funcionamiento en 2028.

El acuerdo establece las bases para el diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento del centro asistencial, cuya ejecución será financiada con respaldo de un programa del Gobierno de Dinamarca destinado a proyectos de carácter social.

El representante de Dominion, Jaime Valderrama, explicó que el hospital tendrá una moderna infraestructura de 15 mil metros cuadrados, distribuida en dos niveles de 7 mil 500 metros cuadrados cada uno, además de un estacionamiento con capacidad para 150 vehículos.

Detalló que el nuevo centro contará con 140 camas de hospitalización y otras 60 destinadas a las áreas de urgencias, recuperación y especialidades, para un total de 200 camas. Asimismo, dispondrá de equipo médico de última generación para brindar atención con altos estándares de calidad.

Valderrama agregó que el contrato incluye el mantenimiento de las instalaciones durante los dos años posteriores a su entrada en operación, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la infraestructura y la continuidad de los servicios.

En cuanto al financiamiento, explicó que los recursos serán canalizados mediante un programa del Gobierno de Dinamarca, a través de una entidad financiera alemana, con la Secretaría de Finanzas como contraparte del Estado hondureño.

Durante el encuentro, el representante de la empresa destacó el interés del mandatario por conocer los detalles técnicos y operativos del proyecto.

«Nos sorprendió el nivel de detalle con el que el presidente quiso conocer los diferentes componentes del proyecto. Quiso profundizar en la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y la coordinación con las instituciones involucradas. Esa disposición para impulsar estos procesos es imprescindible para que iniciativas como esta puedan salir adelante», expresó Valderrama.

El nuevo Hospital de Puerto Cortés tiene prevista su entrada en funcionamiento en 2028 y forma parte de la estrategia del Gobierno para ampliar la red hospitalaria del país y mejorar el acceso de la población a servicios de salud de mayor calidad.

En la firma del convenio participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro; y el viceministro de Salud, José Miguel Castillo.LB