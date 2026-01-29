Tegucigalpa – El gobierno de Nasry Asfura extendió el subsidio al gas LPG y la energía eléctrica hasta el 30 de abril de 2026, según informó esta tarde el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta.

– Los subsidios habían vencido el 26 de enero de 2026.

Explicó que con base al decreto ejecutivo 04-2026 el presidente de la República decreta prorrogar en todas sus disposiciones hasta el 30 de abril el PCM-42-2025 mediante la cual se instruyó a la Secretaría de Finanzas a realizar las disposiciones presupuestarias para el subsidio del pago del 60 % a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a favor de 1 millón de clientes con consumos iguales o menores a 150 KW en categoría residencial.

En tanto, el decreto ejecutivo 05-2026 se decreta como medida extraordinaria en materia económica por razones de interés público, se ratifica en todas sus disposiciones el decreto PCM-04-2025 para reactivar su vigencia, igualmente hasta el 30 de abril de 2026, con el afán de hacer frente a la tendencia del alza a los combustibles y mitigar su impacto negativo a la economía de los hondureños.

“Es decir, no existirá aumento a los combustibles prorrogando hasta el 30 de abril este subsidio”, expresó el secretario de comunicaciones.

Asimismo, esta misma tarde el presidente Asfura firmó un memorándum de entendimiento entre el gobierno y la Fundación para el Desarrollo del Sur, Fundación Medicina Para Todas las Personas, por un monto de 10 millones de dólares anuales (más de 1 mil millones de lempiras en cuatro años) para medicamento gratuito.

Se instruyó al Titular de Aduanas que no debe existir trámite que retrase la llegada de estos medicamentos, garantizando su despacho inmediato y eficaz a los centros de salud y almacenes correspondientes.

El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta.

La salud de los hondureños está en extrema unción, su estado comatoso requiere decisiones profundas que puedan dar respuestas inmediatas y concretas. Por eso el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en su primer día de actividades en el Gobierno ha decidido ser él mismo quien dirija la política sanitaria del país.

Sin medicamentos en los hospitales, sin quirófanos disponibles, con una mora quirúrgica que sobrepasa años y con una infraestructura deteriorada, los hondureños cada día resienten la situación o mueren a la espera de atención.

El gobernante Nasry Asfura lo sabe y asume un desafío en el que se juega su reputación y en el que pone todo su empeño. JS