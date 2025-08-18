Gobierno está desesperado, responde general Romero Vásquez a aumento de recompensa

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, respondió a su aumento de recompensa a 20 millones de lempiras, que el Gobierno de Honduras solo muestra su desesperación.

“Cada vez que me suben la recompensa, lo único que hacen es demostrar cuán desesperados están”, escribió el general Vásquez.

Este día, el Gobierno de Honduras, a través de la Policía Nacional, anunció este lunes el incremento de la recompensa a 20 millones de lempiras para quien proporcione información que lleve a la captura del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez.

“No les temo. No me vendo ni me arrodillo ante corruptos narcosocialistas. Mi conciencia está limpia: soy un patriota, no un delincuente, y el pueblo hondureño lo sabe. ¡El gigante dormido ya despertó y Dios está con nosotros!”, escribió el general Vásquez en sus redes sociales como respuesta al aumento de la recompensa.

La recompensa fue establecida inicialmente en 500 mil lempiras en marzo de 2025 y ha venido aumentando de manera progresiva: primero a 1 millón, luego a 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones y posteriormente a 15 millones el pasado 31 de julio. Este 18 de agosto, el monto subió en 5 millones más, alcanzando los actuales 20 millones de lempiras.

En ese orden, el general Vásquez se convirtió en el hombre más buscado de Honduras ya que por el Yulan Adonay Archaga Carías alias el Porky es el gobierno de Estados Unidos el que ofrece cinco millones de dólares de recompensa. (RO)