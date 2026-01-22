Gobierno Español invertirá € 300 millones en Honduras los próximos cuatro años, informa embajador Brevé 

Tegucigalpa – El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, resaltó una serie de avances y resultados obtenidos gracias al trabajo conjunto con diversas instituciones del Estado hondureño, los cuales han generado beneficios directos para miles de connacionales residentes en territorio español.

– Breve instó a las nuevas autoridades a aprovechar de manera eficiente los 200 millones de euros en fondos no reembolsables destinados al desarrollo sostenible.

Entre los principales logros, Brevé destacó la firma del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible entre Honduras y España, mediante el cual el Gobierno español se comprometió a invertir 300 millones de euros en los próximos cuatro años.

De ese monto, 200 millones de euros son fondos no reembolsables destinados a proyectos de desarrollo sostenible en Honduras, mientras que 100 millones de euros corresponden a préstamos para la construcción de un tramo de la carretera que conecta La Ceiba con Saba, en el departamento de Colón, detalló el diplomático.

Otro avance significativo es la renovación del convenio de canje de licencias de conducir entre Honduras y España, que ha permitido que más de 15 mil hondureños regularicen su documento gracias al apoyo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), cuyos equipos han realizado jornadas de actualización durante los últimos dos años, en la madre patria.

En materia laboral, el embajador informó sobre el incremento del programa de trabajadores agrícolas, que pasó de 150 hondureños en 2022 a más de 1,100 a la fecha, quienes ahora laboran en España con acceso a la seguridad social.

Asimismo, remarcó que está pendiente de ratificación en el Congreso Nacional de Honduras un convenio de seguridad social, que beneficiará a miles de compatriotas que viven y trabajan en ese país europeo.

Breve también destacó la apertura de nuevos consulados, sumando a las sedes tradicionales de Madrid, Barcelona y Valencia, las oficinas consulares en Girona y recientemente en Bilbao, ampliando así la cobertura de atención para la diáspora hondureña.

Además, se encuentra en proceso un convenio de talento humano, que permitirá que profesionales hondureños puedan acceder a oportunidades laborales no solo en España, sino en otros países de Europa.

En el ámbito cultural, el embajador subrayó la donación del legado del pintor hondureño Pablo Zelaya Sierra al Banco Central de Honduras, consistente en 12 obras, así como la creación de dos redes de pintores y escritores. También resaltó la exposición, por primera vez en el Ateneo de Madrid, de las obras de la artista hondureña Patricia Nieto.

Asimismo, señaló que está pendiente la ratificación del convenio de seguridad social y se continúa gestionando la candidatura de Honduras como sede de la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, luego de que la edición de 2026 se realice en Madrid.

Finalmente, Brevé llamó a las nuevas autoridades hondureñas a asesorar a las alcaldías y a involucrar a las ONG´S en la formulación de proyectos, con el objetivo de aprovechar de manera eficiente los 200 millones de euros en fondos no reembolsables destinados al desarrollo sostenible. LB