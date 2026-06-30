Gobierno entrega 200 patrullas y 142 motocicletas a la Policía Militar

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura entregó este martes a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) 200 patrullas y 142 motocicletas que servirán para reforzar el combate a la inseguridad y al crimen organizado en el país.

“Estamos de frente para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión. Estamos de frente en este acto que ustedes miran hoy aquí para servirle a la gente, para servirle a cada hondureño, para darle seguridad a cada hondureño”, destacó el presidente Asfura durante la ceremonia de entrega de las unidades en las instalaciones del complejo de la PMOP en Tegucigalpa.

Con esta entrega, el Gobierno incorporó un total de 342 nuevas unidades que serán distribuidas en diferentes regiones del país para fortalecer las operaciones de seguridad. La iniciativa busca ampliar la cobertura de patrullaje, optimizar la movilidad del personal y mejorar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus misiones de protección a la ciudadanía y combate a las estructuras criminales.

Durante su intervención, el mandatario destacó que los nuevos recursos estarán al servicio de quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad del pueblo hondureño.

Viene más equipo especializado

“Son 200 unidades. 200 unidades que vienen a fortalecer. 200 carros que cada uno llevan personas de valor y de coraje para poder defender a cada hondureño”, expresó el gobernante hondureño, al tiempo que anunció que el fortalecimiento continuará con la incorporación de más equipo especializado.

“Son 142 motos que también llevan personas que van a defender y a luchar por cada hondureño, pero falta más todavía. Vienen armas, helicópteros, aviones, chalecos, cascos, para que ustedes estén protegidos, para que ustedes nos protejan a cada uno de nosotros los hondureños”, refirió Asfura.

La nueva flota representa una inversión estratégica destinada a modernizar los recursos logísticos de las Fuerzas Armadas y fortalecer la capacidad operativa de la PMOP en tareas de prevención del delito, combate al crimen organizado, apoyo a la seguridad ciudadana y protección de la población. Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la paz, el orden y la estabilidad del país.

En ese sentido, Asfura también resaltó el trabajo coordinado entre las instituciones responsables de la seguridad nacional.

“Y aquí hay un gran equipo, Policía Militar de Orden Público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que estamos de frente para poder llevarle respuesta a la gente”, recalcó.

Aseguró que su administración continuará impulsando cambios para construir un país más seguro. “Estoy seguro que la historia al final del día, me quedan 42 meses con 27 días de administración. Estoy seguro y les voy a demostrar hasta el último momento de mi administración que vamos a tener una Honduras diferente”, recalcó.

Compromiso por la seguridad

Asfura hizo un llamado a los medios de comunicación para contribuir a destacar los avances del país y reiteró que su Gobierno mantendrá firme su compromiso con la seguridad y el desarrollo nacional.

“Aquí estamos para servir, porque por eso nos eligieron, para servirle a Honduras, generar oportunidades de empleo, generar esa seguridad que todos anhelamos”, afirmó.

“No se equivoquen. Estamos muy serios y de frente para darle tranquilidad al pueblo de Honduras dentro de la ley y el orden, con civismo, con patriotismo, lealtad, patria, lealtad, honor”, enfatizó el Gobernante.

Asfura envió un mensaje de respaldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, reconociendo el riesgo que enfrentan en el cumplimiento de su deber.

“Quiero decirle a cada uno de ustedes que cada día arriesgan su vida, no están solos. Comprendemos la situación, pero aquí estamos también para servirles a ustedes y protegerlos de la mejor manera para poder que ustedes hagan su labor con ese honor y lealtad hacia la patria”, apostilló el mandatario.

El acto contó con la participación del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón; el comandante de la PMOP, coronel Selvin Adalí Antúnez Medina, y otras autoridades civiles y militares. JS