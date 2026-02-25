Gobierno, empresarios y trabajadores inician negociación del salario mínimo

Tegucigalpa- Este miércoles se instalan las mesas de diálogo entre representantes de la empresa privada, el sector trabajador y el Gobierno para negociar el reajuste al salario mínimo, en un proceso que, según autoridades, se encuentra retrasado.

El viceministro de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Discua, explicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será la base técnica para iniciar las negociaciones, mientras que la institución actuará como garante del proceso.

El funcionario detalló que tanto trabajadores como empresarios presentarán sus estudios y propuestas sustentadas en datos como inflación, niveles de pobreza y otros indicadores económicos, tras lo cual comenzará el diálogo formal entre los sectores.

Asimismo, señaló que, en caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes, la decisión final podría escalar al Poder Ejecutivo. No obstante, expresó su expectativa de que el nuevo ajuste se defina por consenso.

El funcionario reconoció que el proceso va con retraso y que la meta es aprobar el nuevo salario mínimo entre finales de febrero y los primeros días de marzo.

Por su parte, el representante obrero José Luis Baquedano sostuvo que el planteamiento del sector trabajador busca que el ajuste responda al costo real de la vida.

“No es un aumento, es un reajuste con el IPC que no llega a cubrir las necesidades del trabajador”, manifestó Baquedano, al subrayar que el incremento debe reflejar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de la clase trabajadora.LB