Gobierno emplaza a exfuncionarios a entregar pasaportes diplomáticos a más tardar el 27 de marzo

Tegucigalpa – Luego de dejar sin valor y efecto el reglamento que extendía los beneficios del pasaporte diplomático, el Gobierno hondureño emplazó hoy a los exfuncionarios a entregar este documento a más tardar el 27 de marzo.

Así lo indicó la Cancillería hondureña en un comunicado en el que pidió a todos los portadores de pasaporte diplomático entregarlos a más tardar en la fecha en mención.

La Cancillería argumentó el emplazamiento en la nulidad del Reglamento según Acuerdo Ejecutivo No.002-SRECI-DSM-2026 publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 13 de marzo de 2026.

A quienes no se encuentren en el país, la Cancillería exhortó a devolver el pasaporte diplomático en la sede consular más cercana.

En caso que los pasaportes diplomáticos no sean devueltos la Cancillería procederá a la cancelación de los mismos, advirtió la dependencia estatal.

La medida de conceder pasaportes diplomáticos a cónyuges hasta de los vicecancilleres es inédita y considerada un abuso que ha demandado la cancelación de la normativa aprobada por el excanciller Enrique Reina a pocos días de dejar su cargo para beneficiarse personalmente y extender favores a otros colegas del gobierno de Libertad y Refundación (Libre). (RO)