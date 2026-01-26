Gobierno eliminará 38 instituciones y Partido Liberal tendrá a su cargo varias secretarías

Tegucigalpa – Al menos 38 instituciones serán eliminadas del aparato gubernamental para ahorrar unos 15 mil millones de lempiras y varias secretarías serán manejadas por el Partido Liberal en el gobierno del nacionalista Nasry Asfura.

– Los representantes de Israel y la Unión Europea presentarán sus cartas credenciales ante Asfura, como una de las primeras acciones del gobierno electo.

Así lo confirmó la vicepresidenta electa María Antonieta Mejía, quien detalló que de 112 entre instituciones, proyectos y programas que maneja el gobierno, al menos se eliminarán 38, es decir que quedarán 74, lo que significará un ahorro de entre 10 y 15 mil millones de lempiras.

Reforzó que estas instituciones que se eliminarán tienen duplicidad de funciones y representan un gasto oneroso para el gobierno.

Más temprano, el presidente electo Asfura adelantó que Emilio Hernández Hércules lo acompañará en la Secretaría de Finanzas, Mireya Agüero en Cancillería, Luis Castro como secretario privado de la Presidencia, Juan Carlos García como ministro de la Presidencia, al tiempo que citó ya tiene identificados a los titulares de las otras carteras de gobierno.

La designada Mejía expresó que “el Estado no es un ente empleador, es un generador de condiciones para la inversión, tanto nacional como extranjera y que se esa forma se generen empleos”.

De su lado, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano recordó que Nasry Asfura le dijo al Partido Liberal que le dieran la oportunidad de cogobernar para poderle responder a Honduras.

“Eso significa que el Partido Liberal va a tener algunos espacios en el Poder Ejecutivo”, señaló.

Ambos funcionarios brindaron estas declaraciones en el programa televisivo 30/30. JS