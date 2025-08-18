Gobierno eleva a L. 20 millones la recompensa por captura de Romeo Vásquez Velásquez

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras, a través de la Policía Nacional, anunció este lunes el incremento de la recompensa a 20 millones de lempiras para quien proporcione información que lleve a la captura del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez.

La recompensa fue establecida inicialmente en 500 mil lempiras en marzo de 2025 y ha venido aumentando de manera progresiva: primero a 1 millón, luego a 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones y posteriormente a 15 millones el pasado 31 de julio. Este 18 de agosto, el monto subió en 5 millones más, alcanzando los actuales 20 millones de lempiras.

Vásquez es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante las protestas que siguieron al golpe de Estado de 2009.

En el marco de esta decisión, la Policía Nacional actualizó además su lista de los 10 individuos más buscados del país, como parte de sus estrategias para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

Con este aumento, el caso de Romeo Vásquez se convierte el más emblemáticos dentro de la lista de perseguidos por la justicia hondureña, al representar la recompensa más alta ofrecida en la historia reciente del país, incluso sobre la ofrecida por otros que prófugos considerados más peligrosos.LB