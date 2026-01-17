Gobierno electo no es de facto asegura Yllescas, «está debidamente electo», dice

Tegucigalpa – El analista Jorge Yllescas señaló este sábado que debe existir un acuerdo para que el Partido Liberal integre la junta directiva del Congreso Nacional.

Agregó que “si no llegasen a un acuerdo, no importa, siempre tiene que haber una junta directiva y puede ser completamente del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana, pero de qué va haber junta directiva, va a haber”, dijo.

Para el analista, lo importante es que se terminó la incertidumbre ya que no se sabía si se iba dar el traspaso y señaló que la presidenta saliente, Xiomara Castro, estaba aferrada a no reconocer el gobierno electo y aunque lo calificó como gobierno de facto, Yllescas defendió que no lo es, “está debidamente electo por una cantidad enorme de votantes”, afirmó.

Por otra parte, el profesional del derecho indicó que no es la presidenta quien tiene que autorizar al ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, para que juramento a la junta directiva provisional, es la Constitución de la República. “Si él no iba a juramentarlos, estaba violando la Constitución”, refirió.

Otro tema que está fuera de la ley es pedirle a los ministros la renuncia, señaló el analista. “La Ley de la Administración Pública es bien clara, no puede retirarse ningún funcionario de sus responsabilidades, sino hasta que llegue el nuevo, de lo contrario incurre en una violación legal”, explicó. VC