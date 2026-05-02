Gobierno disuelve Junta Interventora del INP y nombra nueva autoridad

Tegucigalpa – El gobierno de Honduras decidió disolver la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y designó al general en condición de retiro Walter Lacayo como nuevo titular de las cárceles en el país.

De acuerdo con la información disponible, Lacayo ya se presentó en las instalaciones del INP y sostuvo sus primeras reuniones internas.

La medida se da en un contexto de preocupación por las constantes denuncias de redes de extorsión en el interior de centros penales, situación que ha puesto en cuestionamiento la efectividad de la intervención previa.

A inicios de enero, las nuevas autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA) de las Fuerzas Armadas de Honduras, asumieron oficialmente la administración del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la misma fue presidida por el Coronel Othoniel Gross Castillo y los comisionados adjuntos: Coronel Erwin Roberto Lara Franco y el Coronel Raúl Alexis Fuentes Borjas.

Se espera que en los próximos días las autoridades de Casa de Gobierno brinden información para detallar el nuevo enfoque que se implementará bajo esta nueva administración. AD